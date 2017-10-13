В Кишиневе мужчина упал с шестиметровой высоты

Пятница 13-е: еще одно падение с высоты в Кишиневе – мужчина сорвался с шестиметровой высоты и чудом остался жив

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Мужчина сорвался с высоты на одной из строек в центре Кишинева. Инцидент произошел после обеда в пятницу, 13 октября, на улице Д. Кантемира, 6.

Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, речь идет о 61-летнем строителе, который упал с шестиметровой высоты на крышу пристройки.

На место происшествия прибыли спасатели. Мужчине была оказана первая помощь, а затем его передали врачам "скорой".

Соответствующим структурам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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