Шокирующие фотографии собак, убитых в кишиневском "Некрополе"

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. После публикаций, рассказывающих о зверствах сотрудников "Некрополя для животных" в Кишиневе, жители столицы стали присылать в редакцию Sputnik Молдова фотографии и видео, на которых показаны замученные насмерть собаки.

На снимках и видеозаписи запечатлены тела бродячих собак на территории "Некрополя", сброшенные в ямы. По этическим причинам мы не можем показать эти снимки полностью, поэтому изувеченные тела животных и пятна крови заретушированы.

Грузовик кишиневских "гицелей" © Photo: Очевидец

Убитая собака в грузовике кишиневских "гицелей" © Photo: Очевидец

Собаки, отловленные и привезенные в "Некрополь для животных" - ничего хорошего их больше не ждет © Photo: Очевидец

Собаки в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

Собака в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

Убитая собака в грузовике кишиневских "гицелей" © Photo: Очевидец

Собака, убитая в "Некрополе для животных" © Sputnik/ Очевидец

Собака, убитая в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

Собаки, убитые в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

Собака, убитая в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

Собака, убитая в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

Собаки, убитые в "Некрополе для животных" © Photo: Очевидец

А вот такие пояса из шерсти убитых в "Некрополе" собак продаются на центральном рынке. Причем, люди совершенно не подозревают, что будут лечиться благодаря насмерть замученным животным © Photo: Очевидец 1 / 13 © Photo: Очевидец Грузовик кишиневских "гицелей"

Также, пройдя по ссылке, вы можете ознакомиться с видеозаписью, сделанной в "Некрополе". На ней показаны зверства, осуществленные с согласия директора "Некрополя для животных" Василе Гори >>> © Sputnik/ Валерий Мельников На волонтера, спасшего собаку в Кишиневе, заводят уголовное дело

Кроме того, посетители сайта делятся своими историями о том, как они столкнулись с произволом городских чиновников, делающих, по их словам, бизнес на смертях братьев наших меньших. Житель Кишинева рассказал, как он работал в "Некрополе" и видел своими глазами все, что там происходит.

Теперь любой чиновник сможет взять палку и ударить по голове >>>

Из первых уст корреспондентам Sputnik стало известно, что каждую ночь — чтобы не попасться на глаза людям — "гицели" выезжают в город на трех-четырех машинах и раскидывают по улицам и дворам отравленное мясо. Затем они собирают собак, попробовавших отраву. Не все животные умирают сразу, поэтому еще живых добивают лопатами по голове. Всех их отвозят в "Некрополь" и закапывают в заранее вырытые ямы. С тех, у кого шерсть получше, сдирают шкуру, чтобы потом отправить на изготовление поясов из собачьей шерсти. За одну ночь таким способом убивают 30-40 собак.

"Я сам как-то из ямы щенка вытащил. Он весь в крови был — трубой по голове ударили. Но был еще живой. Я его выходил. Долго не смог там работать — ушел", — вспоминает собеседник.