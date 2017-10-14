СМИ: граждане Молдовы погибли при крушении самолета в Кот-д'Ивуаре

Согласно данным СМИ, среди погибших - четыре гражданина Молдовы и еще двое наших соотечественников пострадали

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Четыре гражданина Молдовы погибли и еще двое пострадали в результате крушения самолета рядом с международным аэропортом Кот-д'Ивуара, пишет агентство Reuters, ссылаясь на правительственные источники.

Также, по информации издания, пострадали четыре гражданина Франции.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы пока не подтвердили информацию о гибели граждан РМ.

По предварительным данным, грузовой самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени (11.30 по кишиневскому времени), однако вскоре упал в море.

Crash d’un avion en Côte d’Ivoire dans la commune de Port bouet pic.twitter.com/PnEKv7frOx — Hervé Bley (@HerveBley) 14 октября 2017 г.

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Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. Возможные причины катастрофы пока не называются.