МИДЕИ прокомментировало данные о гибели граждан Молдовы в Кот-д'Ивуаре

Внешнеполитическое ведомство Молдовы проверяет информацию о том, что в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре погибли несколько наших соотечественников

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы проверяет появившуюся в СМИ информацию о гибели граждан республики в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре.

По предварительным данным, грузовой самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени (11.30 по кишиневскому времени), однако вскоре упал в море. Международные СМИ сообщили о том, что при крушении четверо граждан Молдовы погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили четыре гражданина Франции.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы проверяет появившуюся в прессе информацию о гибели четырех граждан страны в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре. МИДЕИ совершает все необходимые запросы, чтобы установить обстоятельства крушения, и есть ли среди погибших граждане Молдовы", — сообщили корреоспонденту Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Crash d’un avion en Côte d’Ivoire dans la commune de Port bouet pic.twitter.com/PnEKv7frOx — Hervé Bley (@HerveBley) 14 октября 2017 г.

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Известно, что обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. Возможные причины катастрофы пока не называются.

#CIV Crash d'un avion cargo militaire ce samedi matin à #Abidjan, dans la commune de Port-Bouët. Aucun bilan en pertes humaines disponible pour l'heure. pic.twitter.com/N6VYpf609c — Toussaint Alain (@ToussaintAlain) 14 октября 2017 г.

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