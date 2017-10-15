Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре: как погибли граждане Молдовы

Власти Молдовы обнародовали подробности авиакатастрофы в Кот-д'Ивуаре, где погибли четверо граждан республики: самолет рухнул в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел в воскресенье экстренное заседание кризисного штаба по выяснению обстоятельств авиакатастрофы в Кот-д'Ивуаре, где погибли четверо граждан республики.

В субботу утром грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Известно, что обломки самолета постепенно вынесло на берег. При крушении четверо граждан Молдовы погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили четыре гражданина Франции.

"Самолет шел на посадку в аэропорту Абиджан, не дотянув до взлетно-посадочной полосы всего 500 метров. По официальной информации, авиакатастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий — грозы", — сказал премьер в начале заседания.

По его словам, "согласно отчету, судно находилось в хорошем навигационном состоянии — последняя большая проверка проводилась в 2017 году согласно всем стандартам".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове

Как отметил вице-директор Органа гражданской авиации (ОГА) Молдовы Николае Бузу, "у командира Евгения Литовка был огромный опыт — свыше 23 тысяч часов полетов в целом, а на самолете АН-26 — более 13 тысяч часов. Второй пилот Александр Шиканов налетал в целом свыше двух тысяч часов полета, а на АН-26 — две тысячи часов". У бортинженера опыт полетов превышал девять тысяч часов.

По его словам, последний капитальный ремонт самолета проводился в Киеве 17 ноября 2015 года, а в феврале этого года судно проходило масштабную проверку. Он также отметил, что 12 и 13 октября у экипажа был выходной, а 14 — вышли в рейс.

"Связь с бортом была потеряна и самолет пропал с радаров в 08.24. Судно упало, не долетев до взлетно-посадочной полосы 500 метров. Погодные условия были плохие. Мы держим связь с коллегами", — сказал Бузу, отметив, что группа представителей ОГА из четырех человек готова отправиться на место ЧП для проведения экспертизы и установления обстоятельств катастрофы.

Еле сдерживая эмоции, чиновник отметил, что будет сделано все для прояснения истинных причин происшествия.

Представитель компании, которая держала связь с экипажем, сообщил, что "все полет в том числе и последние были мониторизированы". "Говорил с техниками, которые были доставлены в больницу. Они сказали, что шли на посадку и упали в воду. Все работало", — сказал он.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур сообщил, что ведомство поддерживает постоянную связь с местными властями. По его словам, пострадавшие в авиакатастрофе доставлены в военный госпиталь.

"В первую очередь прошу предпринять все необходимые меры для возвращения граждан Молдовы в страну. Это приоритетная задача. Будьте в постоянном контакте с родственниками погибших и пострадавших, предоставляете всю необходимую информацию и помощь. И выясните обстоятельства и причины авиакатастрофы", — сказал премьер-министр, выразив семьям и близким погибших соболезнования.