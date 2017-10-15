16:37 15 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре

Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре: как погибли граждане Молдовы

© AFP/ SIA KAMBOU
Происшествия
Получить короткую ссылку
650 0 0

Власти Молдовы обнародовали подробности авиакатастрофы в Кот-д'Ивуаре, где погибли четверо граждан республики: самолет рухнул в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел в воскресенье экстренное заседание кризисного штаба по выяснению обстоятельств авиакатастрофы в Кот-д'Ивуаре, где погибли четверо граждан республики. 

В субботу утром грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Известно, что обломки самолета постепенно вынесло на берег. При крушении четверо граждан Молдовы погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили четыре гражданина Франции.

"Самолет шел на посадку в аэропорту Абиджан, не дотянув до взлетно-посадочной полосы всего 500 метров. По официальной информации, авиакатастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий — грозы", — сказал премьер в начале заседания.

По его словам, "согласно отчету, судно находилось в хорошем навигационном состоянии — последняя большая проверка проводилась в 2017 году согласно всем стандартам".

Флаг Республики Молдова
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове

Как отметил вице-директор Органа гражданской авиации (ОГА) Молдовы Николае Бузу, "у командира Евгения Литовка был огромный опыт — свыше 23 тысяч часов полетов в целом, а на самолете АН-26 — более 13 тысяч часов. Второй пилот Александр Шиканов налетал в целом свыше двух тысяч часов полета, а на АН-26 — две тысячи часов". У бортинженера опыт полетов превышал девять тысяч часов.

По его словам, последний капитальный ремонт самолета проводился в Киеве 17 ноября 2015 года, а в феврале этого года судно проходило масштабную проверку. Он также отметил, что 12 и 13 октября у экипажа был выходной, а 14 — вышли в рейс.

"Связь с бортом была потеряна и самолет пропал с радаров в 08.24. Судно упало, не долетев до взлетно-посадочной полосы 500 метров. Погодные условия были плохие. Мы держим связь с коллегами", — сказал Бузу, отметив, что группа представителей ОГА из четырех человек готова отправиться на место ЧП для проведения экспертизы и установления обстоятельств катастрофы.

Еле сдерживая эмоции, чиновник отметил, что будет сделано все для прояснения истинных причин происшествия.

Представитель компании, которая держала связь с экипажем, сообщил, что "все полет в том числе и последние были мониторизированы". "Говорил с техниками, которые были доставлены в больницу. Они сказали, что шли на посадку и упали в воду. Все работало", — сказал он.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур сообщил, что ведомство поддерживает постоянную связь с местными властями. По его словам, пострадавшие в авиакатастрофе доставлены в военный госпиталь.

"В первую очередь прошу предпринять все необходимые меры для возвращения граждан Молдовы в страну. Это приоритетная задача. Будьте в постоянном контакте с родственниками погибших и пострадавших, предоставляете всю необходимую информацию и помощь. И выясните обстоятельства и причины авиакатастрофы", — сказал премьер-министр, выразив семьям и близким погибших соболезнования.

По теме

СМИ: граждане Молдовы погибли при крушении самолета в Кот-д'Ивуаре
Теги:
подробности, авиакатастрофа, самолет, причины, Павел Филип, Николае Бузу, Кот-д'Ивуар, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Таави Рыйвас на трибуне Рийгикогу
    Ярмарка лицемерия

    Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Отдыхающие на пляже в Сарпи на берегу Черного моря
    Популярное направление

    С начала года Аджарию посетили 1,2 миллиона иностранцев: по количеству визитеров лидирует Турция; Азербайджан, Россия, Иран и Израиль – в пятерке.

  • Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии
    Новый рынок

    На крупнейшей торговой площадке Европы "Фуд Сити" будет размещаться одно из подразделений Торгового дома Абхазии.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Экспозиция Мы мечтою о мире живём! в поезде-музее Новониколаевск-Новосибирск
Самые красочные кадры Всемирных молодежных фестивалей
LIVE: Международный танцевальный конкурс Ты супер! Танцы на НТВ 14.10.2017
Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться