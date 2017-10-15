Кошмарная находка: житель Кишинева нашел в мусоре тело мужчины - СМИ

Зрелище не для слабонервных: в Кишиневе мужчина, выносивший мусор, обнаружил на площадке для отходов тело неизвестного человека.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Кишиневе прохожий на площадке для мусорных контейнеров обнаружил тело неизвестного мужчины. Инцидент, как сообщает "КП в Молдове" произошел в столичном секторе Чеканы на улице Заводской.

По словам работников, обслуживающих площадку, скорее всего, тело мужчины было привезено туда на машине.

"На теле мужчины нет следов насилия, которые могли бы привести к смерти", — рассказал офицер уголовного преследования Илья Хачин, добавив, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего предстоит провести исследование в центре судебной медицины.