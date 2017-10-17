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Обыски в Молдове: новые подробности

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Происшествия
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Тема:
Чем завершились обыски в Минсельхозе Молдовы (13)
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Масштабная операция по всей стране по делу о борьбе с наркоторговлей: в руки правоохранителей попали организаторы и посредники

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. В ходе обысков, проводимых офицерами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прокурорами Кишинева, задержаны восемь человек. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь Национального инспектората расследований Диана Сокиркэ.

Обыски, архивное фото
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В девяти районах Молдовы проходят более 90 обысков

Во вторник в 26 районах Молдовы проведены 90 обысков по делу о хранении, производстве и распространении наркотиков.

В Кагуле задержан 46-летний мужчина, ранее судимый по нескольким тяжким и особо тяжким преступлениям. Кроме того, пойманы три его сообщника, жители Кишинева. У них нашли более килограмма марихуаны, оружие и боеприпасы, а также приспособления для употребления наркотиков, их выращивания и расфасовки.

В Каушанах задержаны три человека, в том числе студент Академии Штефана чел Маре. Все они, по информации следствия, продавали гашиш. У студента в ходе операции офицер под прикрытием совершил контрольную закупку наркотиков прямо на территории Академии.

Во время обысков у них найден пистолет, патроны для автомата АК-47, конопля и гашиш. Документов на хранение оружия правоохранители не нашли.

Как сообщили Sputnik в Национальном инспекторате расследований, возраст задержанных составляет от 20 до 46 лет.

Тема:
Чем завершились обыски в Минсельхозе Молдовы (13)

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Теги:
наркотики, гашиш, нарушитель, обыски
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