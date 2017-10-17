Два ДТП в нескольких метрах друг от друга произошли в Кишиневе

Сразу две аварии на расстоянии вытянутой руки друг от друга произошли во вторник днем в молдавской столице

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Странная ситуация произошла во вторник днем на столичной улице Измаильской. На небольшом расстоянии друг от друга практически синхронно случились два дорожно-транспортных происшествия.

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Как сообщила Служба "InfoTrafic" Национального инспектората по патрулированию, первая авария произошла на перекрестке улицы Измаильской с улицей Каля Басарабией, а второе ДТП – на перекрестке с улицей Каля Мошилор.

Полицейские находятся на месте происшествия.

Еще одна авария зарегистрирована на перекрестке улиц Каля Орхеюлуй и Чеукарь.

Из-за случившегося в указанной зоне образовались пробки. Патрульные обещают, что скоро движения транспорта нормализуется.