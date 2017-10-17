16:48 17 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Человек в наручниках

Операция в Молдове продолжается: в ходе обысков есть еще задержанные

© Fotolia/ Alexander Raths
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Обыски в Молдове (69)
409 0 0

Масштабные обыски в Молдове по делу о наркоторговле: правоохранители поймали еще трех подозреваемых

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Количество задержанных в результате проведения во вторник 90 обысков в Молдове выросло. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, в руки правоохранителей попали еще три человека. 

задержание нарушитель наручники
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Обыски в Молдове: новые подробности

Обыски проводились в 26 районах страны по делу о хранении, производстве и распространении наркотиков. Ранее сообщалось о задержании восьми человек. В Кагуле пойман 46-летний мужчина, ранее судимый по нескольким тяжким и особо тяжким преступлениям. Кроме того, задержаны три его сообщника, жители Кишинева. У них обнажено более килограмма марихуаны, оружие и боеприпасы, а также приспособления для употребления наркотиков, их выращивания и расфасовки.

В Каушанах задержаны три человека и студент Академии Штефана чел Маре. Все они, по информации следствия, продавали гашиш. У студента в ходе операции офицер под прикрытием совершил контрольную закупку наркотиков прямо на территории Академии.

Во время обысков у них найден пистолет, патроны для автомата АК-47, конопля и гашиш. Документов на хранение оружия правоохранители не нашли.

Всего правоохранители обнаружили 7 килограммов марихуаны, 30 граммов амфетамина, 300 граммов гашиша, растения конопли и мака, психотропные препараты, семена конопли, 10 граммов героина, пистолет, охотничий обрез, револьвер, более 80 патронов разного калибра, пневматический пистолет, 20 тысяч евро и 16 тысяч леев.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Тема:
Обыски в Молдове (69)

По теме

В девяти районах Молдовы проходят более 90 обысков
Подробности обысков в центре Кишинева: нарушения на миллион леев
Теги:
наркоторговля, видео, обыски, задержание, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

  • Эстонская ИД-карта
    "Хакнуть" личность

    Ученые-криптографы из Чехии опубликовали детальное техническое описание уязвимости выданных в Эстонии электронных ID-карт.

  • Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха
    Все лучшее – детям!

    Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.

  • В зале прибытия пассажиров в Тбилисском международном аэропорту
    В ЕС вам не место

    Из Евросоюза депортированы 63 гражданина Грузии, проживавших в ЕС без разрешения. Всего же с января по июнь на родину из разных стран были высланы 1760 человек.

  • Молоток в руках судьи
    Это без меня…

    Уполномоченный по правам человека Абхазии, несмотря на уговоры депутатов парламента, сложил свои полномочия и объяснил причину ухода.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

  • Цены на бензин
    Высочайший контроль

    Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.

  • Флаг Евросоюза на флагштоке. Архивное фото
    Найти негатив

    ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными

  • Учения по ликвидации утечки опасных химических веществ. Архивное фото
    Пусть меня научат

    Российские спасатели готовят таджикских коллег к организации защиты населения от природных и техногенных катастроф.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Узбекский вояж Кадырова

    Глава Чеченской республики находится с визитом в Узбекистане. После встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым Рамзан Кадыров намерен посетить Бухару и Самарканд.

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фестивальный инклюзивный забег
Фестивальный забег в Сочи в фотографиях Sputnik
Как Sputnik пробежал забег на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
Как Sputnik пробежал забег на трассе "Формулы-1" в Сочи
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться