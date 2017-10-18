Как бизнесмен из Бричан пытался "поладить" с налоговиком

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Бизнесмен из Бричан подбросил под двери кабинета налоговика взятку, чтобы тот не регистрировал обнаруженные нарушения, сообщили в среду в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

© East News/ Kate Holt Один за другим: в Кишиневе чиновника задержали за взятку

По информации ведомства, речь идет о сумме в 10 тысяч леев. Следствие утверждает, что мужчина до этого пытался убедить налоговика взять эти деньги и не составлять протокол о нарушениях.

Когда тот отказался, предприниматель подбросил деньги к кабинету налоговика и ушел.

Сейчас нарушитель арестован на 72 часа. На него открыто уголовное дело по статье 325 "Активная коррупция" УК РМ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в 2-4 тысячи условных единиц.