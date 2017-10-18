Криминальная Молдова: в стране продолжают торговать людьми и органами

В Молдове процветает бизнес на торговле людьми и органами: что говорят в следственных органах республики

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. На протяжении девяти месяцев 2017 года зарегистрировано 222 преступления, связанных с торговлей людьми, что находится на уровне показателей предыдущего года. Речь идет о трафике людей, детей, продаже органов, принуждению к труду, незаконному вывозу из страны несовершеннолетних, организации незаконной миграции и попрошайничества, а также о сутенерстве и рекламе в целях получения человеческих органов или их незаконного донорства.

Большая часть преступлений приходится на торговлю людьми и несовершеннолетними (124 правонарушения — 117 случаев в 2016 году). На втором месте — сутенерство (44 случая), а на третьем — организация незаконной миграции (20). С начало года в стране зарегистрировано два случая продажи органов, столько же было и в 2016-м.

За рассматриваемый период до суда доведены 45 уголовных дел по факту торговли людьми и еще 12 — по факту трафика детей. Судебный процесс начался и по делу о продаже органов. На рассмотрение к служителям Фемиды попали три дела о принуждении к труду и еще столько же по факту организации незаконной миграции. Судьи рассматривают также 31 дело по факту сутенерства и три дела по факту получения человеческих органов или их незаконного донорства.

За отчетный период обвинительные приговоры за торговлю людьми получили 58 человек.

В Генпрокуратуре Молдовы отметили, что подразделения следственных органов продолжают предпринимать меры для противодействия этим преступлениям.

Ежегодно 18 октября отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.