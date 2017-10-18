Гражданин Молдовы погиб в страшном ДТП в Венгрии

Кровавое ДТП в Венгрии: гражданин Молдовы погиб в дорожно-транспортном происшествии недалеко от Будапешта

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром в среду в Венгрии.

© Sputnik/ Rodion Proca Два ДТП в нескольких метрах друг от друга произошли в Кишиневе

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейский интеграции республики сообщили, что авария произошла 05.45 в среду, 18 октября, на трассе M1 в 65 километров от Будапешта. В автомобиль, припаркованный на дороге, врезался грузовик, зарегистрированный в Румынии.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля — гражданин Республики Молдова, а его ребенок был госпитализирован в больницу Татабаньи в Венгрии. Состояние здоровья несовершеннолетнего не оценивается как тяжелое и его жизни ничего не угрожает", — сообщили в МИДЕИ.

Посольство республики в Будапеште держит связь с властями Венгрии. Кроме того, власти Молдовы уже сообщили родственникам пострадавших в ДТП.