Громкое дело о наркоторговле в Молдове: подозреваемых свыше 70 человек

Полиция накрыла в Молдове две лаборатории по производству наркотиков и изъяла их на сумму в 2,5 миллиона леев

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Число задержанных и подозреваемых в результате проведения во вторник и среду многочисленных обысков в Молдове выросло.

© Photo: Личный архив Лилии Фёдоровой Наркомания молодеет: как узнать о том, что ребенок употребляет наркотики

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, двенадцать человек в возрасте от 20 до 46 лет задержаны по итогам спецоперации по подозрению в незаконной продаже наркотиков.

Правоохранительные органы провели около ста обысков в 26 районах республики на протяжении двух дней подряд. По данному делу также проходят еще 62 человека. В их отношении, как отметили в пресс-службе Генинспектората полиции, собраны доказательства. Также сообщается, что по итогам обысков по их месту жительства обнаружены наркотики.

"В результате обысков изъято более 14 килограммов марихуаны, а также конопля, мак, гашиш, героин, амфетамин, метамфетамин, психотропные таблетки, прекурсоры для производства наркотиков на общую сумму в 2,5 миллиона леев. Также в районе Яловены и Унгены выявлены и ликвидированы две лаборатории по производству наркотиков" — сообщили в Генинспекторате полиции.

© Fotolia/ Alexander Raths Операция в Молдове продолжается: в ходе обысков есть еще задержанные

Также правоохранители выявили и изъяли семь пистолетов, револьвер, три охотничьих ружья, пневматическую винтовку с оптическим прицелом, автомат AK-47 калибра 7,62, патроны, хранившиеся незаконно.

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Среди задержанных — организаторы и посредники продажи наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст. 271/1 п. 4 Уголовного кодекса Молдовы. Согласно местному законодательству, им грозит 7-15 лет лишения свободы.