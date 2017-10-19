Горе в семье известного певца из Молдовы

КИШИНЕВ,19 окт — Sputnik. В семье оперного и эстрадного певца Методие Бужора произошла большая трагедия — ушла из жизни его мама. Об этом сообщается на официальных и личных страничках артиста в социальных сетях.

"Пусть отдохнёт твоя душа родная от страданий и обретёт покой на небесах… Ты всегда будешь с нами… до последнего вздоха", — написал музыкант в своем аккаунте в Facebook, разместив фото матери и родственников на странице.

В связи с трауром участие Методие Бужора в концерте 21 октября в Crocus City Hall отменяется, сообщается на его официальном профайле в ВК. Редакция и читатели Sputnik Молдова выражают соболезнование артисту.