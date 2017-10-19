Лихие 90-е на улице Кишинева: разборки средь бела дня

Два водителя не поделили дорогу – агрессор приставил оружие к виску "обидчика"

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Вооруженный конфликт произошел на улице Кишинева в четверг. Водитель начал угрожать другому участнику дорожного движения и приставил оружие к его виску за то, что он не уступил ему дорогу.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Каля Басарабией и Измаильская.

35-летний водитель автомобиля "Dacia" пытался нарушить ПДД, но ему не позволил это сделать 22-летний водитель другой машины.

В итоге в ход пошел пистолет.

К счастью, дело закончилось лишь угрозами, так как вовремя подоспели патрульные, следившие за движением на том участке дороги. Они и задержали нарушителя. Оружие, хранившееся незаконно, изъяли, а задержанному придется ответить за содеянное в соответствии с законодательством страны.