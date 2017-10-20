Работа вора в Кишиневе попала на видео

Кража из магазина на Чеканах оказалась записана – видео появилось в сети

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Правоохранительные органы столичного сектора Чеканы разыскивают двух мужчин, которых подозревают в краже денежных средств из магазина.

По информации полиции, злоумышленники воспользовались невнимательностью продавщицы. В какой-то момент один из них взял, 10,5 тысячи леев из ящика и просто вышел из торговой точки.

Действия мужчины попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. Тех, кто узнал появившихся на видео людей, полиция просит сообщить об этом по телефону 079 603 902. Конфиденциальность гарантирована.

За содеянное подозреваемым грозит штраф до 13 тысяч леев, 120-240 часов общественно-полезных работ или до 2 лет лишения свободы.