Наглый водитель в Кишиневе поплатится за езду по встречной полосе

Желавший объехать пробку по встречной полосе водитель будет наказан за нарушении ПДД

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию проанализирует появившееся видео, где показано грубое нарушение правил дорожного движения водителем в Кишиневе.

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Ранее в сети появилась запись, снятая видеорегистратором другого автомобиля. На кадрах видно, как водитель "Renault", в то время как остальные участники трафика стоят в пробке, решил всех обхитрить и поехал по встречной полосе. В какой-то момент он был вынужден остановиться, так как дорогу ему преградил водитель, ехавший по правилам и снявший нарушение.

Сначала лихач пытался сделать вид, что собирался припарковаться, однако затем был вынужден вернуться на положенную полосу движения.

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Христо-Ботева. Нарушителю грозит штраф в 600-750 леев и начисление 3 штрафных баллов.