Подробности ДТП с участием машины полиции в Кишиневе: как это произошло

Стали известны подробности жуткого ДТП с участием машины полиции в Кишиневе, в результате которого пострадали пять человек: что показала экспертиза

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Кишинев приходит в себя после кошмарного ДТП с участием машины полиции, которое произошло накануне. В результате столкновения полицейская машина перевернулась, находящиеся в ней пассажиры получили травмы. Пресс-секретарь инспектората полиции Кишинева Наталья Стати рассказала подробности аварии.

"Автомобиль "Dacia", принадлежащий экипажу батальона оперативного реагирования управления полиции муниципия Кишинев, возвращался с вызова в инспекторат полиции сектора Буюканы. В машине находились сотрудники полиции и задержанный. При этом были включены проблесковые маячки и звуковые сигналы", — рассказала собеседница.

Страшная авария в Кишиневе: пострадали пять человек>>>

По ее словам, на пересечении улиц Ион Пеливан и Алба-Юлия произошло столкновение с автомобилем марки "Opel Zafira", за рулем которого находился 23-летний молодой человек. Стати отметила, что все участники дорожного движения уступили дорогу автомобилю полиции, однако, как пояснила собеседница, только водитель "Opel Zafira" по непонятным причинам этого не сделал, и произошло столкновение. В результате ДТП автомобиль правоохранительных органов перевернулся.

"Полицейским и находившемуся вместе с ними в машине задержанному понадобилась медицинская помощь, однако госпитализировать их не потребовалась. Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств аварии. Виновному в ДТП грозит шесть штрафных очков и штраф в размере 1500 леев", — сказала Стати.

Как подчеркнула пресс-секретарь, оба водителя прошли экспертизу, которая показала, что они находились за рулем в трезвом состоянии.