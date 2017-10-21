Кому попала рыба с "сюрпризом"

Подобные "сюрпризы" очень часто встречаются в рыбе и других продуктах

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Жительница Кишинева приобрела в одном из столичных супермаркетов рыбу. Придя домой, и, начав разделывать рыбу, она обнаружила в ней паразитов.

Фотографию с некачественным продуктом пострадавшая разместила в соцсеть. Она призвала граждан быть внимательными при покупке рыбы.

В комментариях люди отмечают, что действительно, по фотографиям, похоже, что в рыбе глисты.

Другие написали, что это всего-навсего внутренности рыбы, а не паразиты.

"Я также не заметил, что не так с рыбой и полагаю — люди сами не знают, что с ней. Это внутренности и рыбу надо чистить", — считает один их пользователей.

Люди добавили, что подобные "сюрпризы" очень часто встречаются в рыбе и других продуктах. Вина при этом, по мнению некоторых пользователей, не всегда лежит на сотрудниках магазина.

© Facebook Рыба из магазина

Недобросовестные поставщики в центре реализации не заинтересованы в том, чтобы и хранить в особых условиях, и заниматься качеством продуктов, которые они стараются быстро сбывать с рук. К счастью, таких магазинов и торговых точек в Молдове не так много. Но и реализаторы, и покупатели должны постоянно следить за качеством продуктов, которые одни продают, а другие покупают.

© Sputnik/ Анна Ротарь В супермаркетах Кишинева продают рыбу с червями

Просто в данном случае и покупатели, и реализаторы продукта должны быть очень внимательны.

Необходимо всегда обращать внимание, в каком состоянии рыба или другой продукт находится в данный момент в магазинах, на рынке и в других точках продажи. Это касается не только рыбы, но и мяса, молочных изделий и других продуктов.