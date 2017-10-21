В Молдове женщина покончила с собой во дворе дома родного брата

Кошмарная история в одном из сел Молдовы: пенсионерка приехала в гости к брату и покончила с собой во дворе его дома

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. История, от которой бросает в дрожь. Шестидесятилетняя женщина приехала в гости к своему брату и неожиданно для всех покончила с собой во дворе дома родственников. Трагедия произошла в селе Кирсово Комратского района. Мужчина сообщил о происшествии в полицию.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Собственная жизнь за айфон: причины суицидов в Молдове

Как заявил "КП в Молдове" источник в пресс-службе инспектората полиции Гагаузии, речь идет женщине-инвалиде с рождения.

До совершения самоубийства, как отметил представитель полиции, она вела себя как обычно — не было ссор и не наблюдалось чего-то странного в ее поведении.

"Женщина не оставила предсмертную записку. Проводятся все необходимые следственные действия, чтобы выяснить причину самоубийства", — добавили в пресс-службе полиции.