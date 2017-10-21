В Молдове женщина покончила с собой во дворе дома родного брата

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. История, от которой бросает в дрожь. Шестидесятилетняя женщина приехала в гости к своему брату и неожиданно для всех покончила с собой во дворе дома родственников. Трагедия произошла в селе Кирсово Комратского района. Мужчина сообщил о происшествии в полицию.
Как заявил "КП в Молдове" источник в пресс-службе инспектората полиции Гагаузии, речь идет женщине-инвалиде с рождения.
До совершения самоубийства, как отметил представитель полиции, она вела себя как обычно — не было ссор и не наблюдалось чего-то странного в ее поведении.
"Женщина не оставила предсмертную записку. Проводятся все необходимые следственные действия, чтобы выяснить причину самоубийства", — добавили в пресс-службе полиции.