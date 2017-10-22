Пожар или поджог: кишиневцы остались в воскресенье без Интернета

Клиенты одного из Интернет-провайдеров Кишинева остались из-за пожара без интернета

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Огонь, который распространился в воскресенье, 22 октября, на одном из интернет-блоков крупного провайдера Кишинева, уничтожил важные узлы соединения, в результате многие жители молдавской столицы оказались обесточены от глобальной Сети.

Правоохранительные органы выявляют причину происшествия, пока о подробностях не сообщается.

Директор компании Александр Македон подтвердил факт пожара, разместив на своей страничке в соцсетях соответствующее сообщение. Он отметил, что сгорели кабели и специальное оборудование.

"Я не хочу верить, что пожар был преднамеренно спровоцирован или может иметь определенную связь с моей общественно-политической деятельностью", — отметил Македон.