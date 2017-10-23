Приходят холода: целая семья едва не погибла, пытаясь согреться

Мать и трое детей оказались в больнице после того, как пытались согреться от холода

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Ситуация, едва не закончившаяся трагически для женщины и трех ее детей, произошла в селе Бэлэшешть района Сынджерей.

Как сообщили в понедельник в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, причиной госпитализации стало отравление угарным газом. По предварительным данным, мать пыталась обогреть дом и разожгла печь. Пожара не было.

Пострадавшие (36-летняя женщина и ее дети в возрасте 6, 13 и 16 лет) сейчас находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Пожарные призывают население с приходом холодов соблюдать правила эксплуатации печей и обогревателей.

С начала осени уже 12 человек в стране отравились угарным газом из-за неисправных печей.