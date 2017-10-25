Опасно для жизни: кишиневцам предлагают в магазинах негодные продукты

Уже второй за последние несколько дней случай продажи некачественных продуктов произошел в одном из столичных супермаркетов

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Очередной вопиющий случай продажи непригодных для еды продуктов зафиксирован в одном из кишиневских супермаркетов. Жительница столицы приобрела вертуту с капустой, но внутри обнаружила плесень.

Как утверждает женщина, такой "подарок" она нашла в произведенной в тот же день продукции. В доказательство она опубликовала снимок начинки, где совершенно отчетливо видна плесень.

© Photo: Facebook / Black List Chisinau / Яна Касап‎ Жительница столицы приобрела вертуту с капустой, но внутри обнаружила плесень

Пользователи сети предложили ей отправиться в магазин и потребовать обратно деньги.

Это уже не первый подобный случай в данной сети супермаркетов за последние дни. В конце прошлой недели другая жительница Кишинева опубликовала фотографию купленной в магазине рыбы, в которой оказались паразиты.