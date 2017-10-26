Беспризорники в центре Кишинева избили прохожего

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. На видео, опубликованном в четверг в Интернете, запечатлено как группа подростков избила прохожего.

Мужчина направлялся домой, как вдруг несколько молодых людей внезапно напали на него. Очевидцы, заснявшие происшествие на видео, утверждают, что этот инцидент произошел в центре Кишинева.

Сообщается, что подобные случаи происходят часто, однако, по словам жильцов дома во дворе которого произошло ЧП, полиция не исправляет ситуацию. Агрессоров, конечно же, ловят, но отправляют домой. Дело в том, что хулиганы — несовершеннолетние подростки. Пострадавшие говорят, что происходит настоящий беспредел, агрессивные подростки нападают по вечерам, забрасывают камнями,на них нет никакой управы, передает телеканал Pro TV.