Пассажиры рейса Мюнхен-Кишинев молились пока самолет терял высоту

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Кошмарный рейс: паника в салоне самолета, следующего рейсом Мюнхен-Кишинев, произошла вскоре после взлета. Как написал в соцсети пользователь Александр Одинцов, инцидент произошел 24 октября. О воздушном ЧП ему стало известно от знакомых.

"Самолет Lufthansa рейсом LH1742 вылетел из Мюнхена, и где-то через минут 30-40 что-то произошло с электроснабжением самолета, и борт резко снизил скорость и высоту. Началась паника — женщины плакали, дети кричали, слезы, кто-то стоял на коленях. У всех было ощущение неминуемой гибели", — отметил Одинцов.

По его словам, в итоге самолет вернулся в Мюнхен и через какое-то время людей отправили в Кишинев другим рейсом. Он также сообщил, что многие отказались лететь и предпочли наземный транспорт.