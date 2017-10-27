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Женщина на кровати

Бывший карабинер с сожительницей продавали детей в секс-рабство

© Flickr/ ALlisson H
Происшествия
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Злоумышленники пользовались плохим положением несовершеннолетних и заставляли их представлять сексуальные услуги

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Бывший сотрудник войск карабинеров и его сожительница задержаны по итогам обыска в их квартире, проведенных по делу о трафике детей с целью их сексуальной эксплуатации за деньги. 

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© AFP/ VALERY HACHE
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Как сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, задержанные вербовали несовершеннолетних на веб-сайтах, затем давали им жить в Кишиневе. В это время на сайте объявлений размещались данные о них, фотографии. После их за деньги заставляли предоставлять сексуальные услуги многим клиентам.

Сейчас следствие устанавливает личности всех жертв и доходы задержанных от такой деятельности. Подозреваемых поместили под 72-часовой арест. Прокуроры намерены потребовать поместить их под стражу на 30 суток.

За содеянное им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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Теги:
сексуальная эксплуатация, несовершеннолетние, Молдова
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