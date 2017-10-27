Жуткое ДТП в Кишиневе: "Opel" разорвало на две части – водитель погиб

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Кошмарное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу на трассе Крузешты-Будешты в муниципии Кишинев. В результате аварии погиб 30-летний молодой человек, еще один в возрасте 26 лет находится в очень тяжелом состоянии. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.
"ДТП зарегистрировано в 08.45. Автомобиль модели "Ford", за рулем которого находился 26-летний житель Кишинева, врезался в "Opel Kadett", им управлял 30-летний гражданин. В результате столкновения водитель "Opel" погиб на месте", — сказала Стати.
По ее словам, столкновение было такой силы, что "Opel" разорвало на две части, а водителя выбросило вместе с креслом из салона.
"Водитель "Ford" доставлен в столичную больницу скорой помощи в очень тяжелом состоянии. Речь идет о жителе Вадул луй Вод", — отметила собеседница.
Открыто уголовное дело. Ведется расследование.