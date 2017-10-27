Жуткое ДТП в Кишиневе: "Opel" разорвало на две части – водитель погиб

Ужасная авария произошла в Кишиневе: одну из машин разорвало на части, один человек погиб, второй находится в очень тяжелом состоянии

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Кошмарное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу на трассе Крузешты-Будешты в муниципии Кишинев. В результате аварии погиб 30-летний молодой человек, еще один в возрасте 26 лет находится в очень тяжелом состоянии. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

"ДТП зарегистрировано в 08.45. Автомобиль модели "Ford", за рулем которого находился 26-летний житель Кишинева, врезался в "Opel Kadett", им управлял 30-летний гражданин. В результате столкновения водитель "Opel" погиб на месте", — сказала Стати.

По ее словам, столкновение было такой силы, что "Opel" разорвало на две части, а водителя выбросило вместе с креслом из салона.

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"Водитель "Ford" доставлен в столичную больницу скорой помощи в очень тяжелом состоянии. Речь идет о жителе Вадул луй Вод", — отметила собеседница.

Открыто уголовное дело. Ведется расследование.