Блюда с "сюрпризом" предлагают в кафе Кишинева

Некачественные продукты в магазинах и неприятные сюрпризы в блюдах кафе стали уже нормой для Кишинева

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Не только в магазинах молдавской столицы, но и в кафе перестали следить за качеством предлагаемых товаров. На этот раз жительница Кишинева обнаружила "сюрприз" в завтраке, который заказала.

В овсяной каше вместо фруктов оказался червь.

"Доброе утро с самой лучшей кашей", — так она подписала размещенный в сети снимок.

Подобные случаи стали происходить в молдавской столице довольно часто. Ранее жители Кишинева сообщили о двух эпизодах покупки некачественных продуктов в супермаркете. Речь идет о рыбе с паразитами и вертуте с плесенью.