Жестокие улицы Кишинева: молодую женщину избили и изнасиловали

В Кишиневе знакомство в баре обернулось для молодой женщины трагедией: новые друзья жестоко расправились с ней, избив и несколько раз изнасиловав

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Двое молодых людей задержаны в Кишиневе по подозрению в изнасиловании 32-летней жительницы столицы.

По данным следствия, речь идет о двух уроженцах районов Унгены и Страшены. Женщина познакомилась с ними на террасе одного из баров в центре Кишинева. Молодые люди пригласили ее в офис предприятия, на котором они работали. Там товарищи избили свою жертву и несколько раз изнасиловали в извращенной форме. После чего вызвали такси и потребовали, чтобы женщина уехала.

Подозреваемых в возрасте 22 и 24 лет задержали на 72 часа. Судебная инстанция поместила их под предварительный арест на 30 дней. Если их вина будет доказана, то им грозит 5-12 лет тюрьмы.