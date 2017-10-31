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Полицейский

"Need for speed" по-молдавски: погоня и разбитое авто полиции

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
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В ночь на вторник правоохранительные органы были вынуждены устроить погоню за водителем-нарушителем

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. История, достойная сюжета голливудского фильма, произошла в ночь на вторник рядом с селом Захареука Теленештского района. Патрульные были вынуждены устроить погоню за водителем-нарушителем. 

Курение в общественных местах
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Полиция устроила погоню за курильщиком

Как сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, около 2.30 экипаж патрульных заметил, что автомобиль автошколы движется по трассе неадекватно. Правоохранители сигнализировали водителю, потребовав у того полной остановки, однако он продолжил ехать на высокой скорости.

В итоге пришлось устроить погоню за нарушителем, который в какой-то момент стал ехать по встречной полосе. Дальнейший путь ему преградили несколько авто патрульных. Один из них водитель попытался протаранить, чтобы уйти от преследования, но сделать ему это не удалось.

Выяснилось, что за рулем находился 17-летний молодой человек, у которого не оказалось водительских прав, а автомобиль он угнал с автомойки в Оргееве, где работает.

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Теги:
патруль, угон, погоня, Национальный инспекторат по патрулированию, Захареука
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