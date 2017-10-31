Экс-глава молдавской полиции объявлен в международный розыск

Бывший глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы объявлен в международный розыск: он проходит по уголовному дело за пассивную коррупцию и соучастии в контрабанде оружия

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Экс-глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Ион Бодруг объявлен в международный розыск.

Как заявил Sputnik замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок, на имя бывшего главы Генинспектората полиции Молдовы открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции и соучастия в контрабанде оружия.

"На имя Бодруга выдан мандат на арест. Он был объявлен в международный розыск", — сказал Бусуйок.

Бодруг занимал пост вице-министра внутренних дел в период 2012-2014 годов. С 2014 года по март 2015 года Бодруг руководил Генеральным инспекторатом полиции.