Опубликовано видео, как маршрутка сбила человека в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кишиневская полиция открыла уголовное дело на водителя маршрутки №120, который сбил молодого человека на пешеходном переходе. Правоохранители опубликовали в среду видео этого инцидента.

Авария на улице Измаильской произошла 27 октября около полудня. Молодой человек в возрасте 29 лет переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. На кадрах видно, как после столкновения пострадавший попытался встать, однако тут же упал на землю.

Позже выяснилось, что в результате ДТП у него в нескольких местах оказалась сломана нога. Потерпевшего госпитализировали, а 40-летнего водителя сначала арестовали на 72 часа, а затем поместили под судебный контроль.

Согласно действующему законодательству, водителю маршрутки грозит штраф до 13 тысяч леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или до 3 лет лишения свободы. Также не исключено, что у него могут отобрать водительские права на срок до 2 лет.