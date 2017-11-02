Осторожно, недоросли на дорогах: последствия ДТП под Кишиневом

Ночью в поселке Ватра 15-летние подростки угнали автомобиль, на котором врезались в дерево

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Трое подростков доставлены с серьезными травмами в больницу после крутого ДТП в поселке Ватра, сообщили журналистам в четверг в кишиневской полиции.

Молодые люди, которым исполнилось 15 и 16 лет, угнали автомобиль и на большой скорости разъезжали на нем по улицам поселка.

Мгновенная карма: что бывает с водителями, когда они унижают пешеходов>>>

Не справившись в какой- то момент с управлением, подростки вылетели с трассы и врезались в дерево. Автомобиль восстановлению не подлежит. В результате сильнейшего удара у него поврежден моторный отсек и потеряно лобовое стекло. Молодые люди переломали руки и ноги, они также получили черепно-мозговые травмы.

Топ-5 главных причин аварий в Молдове>>>>

Полиция не исключает, что подростки вели автомобиль в нетрезвом состоянии. Сейчас проходят следственные мероприятия.