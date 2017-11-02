В Молдове проведены новые обыски: что нашли прокуроры

В результате проведенных обысков на юге Молдовы задержаны четыре человека

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел задержали четырех человек, входящих в состав преступной группировки по распространению наркотиков в Чадыр-Лунге и Кагуле.

Расследование продолжалось около пяти месяцев. В рамках следственных мероприятий 1 ноября в селе Хулубоая Кагульского района и в Чадыр-Лунге проведены пять обысков у подозреваемых.

В результате изъяты 10 килограммов марихуаны, амфетамин, капсулы с наркотическими веществами, 790 шприцов, семена для выращивания конопли, 21 тысяча леев.

© Photo: Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale изъятая марихуана

В настоящее время прокуроры обратились в суд с требованием арестовать задержанных на 30 суток.

За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.