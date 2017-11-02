Попытка кражи в Бельцах: опубликовано видео задержания

Появились первые видеозаписи задержания подозреваемого в попытке кражи из магазина в Бельцах

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В сети появилась видеозапись операции по задержанию 28-летнего молодого человека, который в пятницу утром попытался обокрасть магазин мобильных телефонов в Бельцах.

На кадрах видно, что стекло у входа в магазин разбито. На месте происшествия останавливается автомобиль патрульных. Затем они входят внутрь и выводят подозреваемого.

Как объяснили в правоохранительных органах, инцидент произошел около 7.00. Молодой человек камнем разбил витрину и вошел, чтобы украсть часть товаров из магазина мобильных телефонов. Намерения ему реализовать не удалось.

Известно, что ранее задержанный уже был судим за убийство, совершенное в Бендерах в 2005 году. Он вышел на свободу в 2015 году. Теперь ему грозит новый тюремный срок.