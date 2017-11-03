В Кишиневе водитель маршрутки пьяным развозил пассажиров

Столичный инспекторат полиции в результате внезапной проверки задержал водителя маршрутки, который вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Кишиневе проходит кампания по обеспечению порядка на дорогах, в рамках которой полиция проводит внезапные проверки в том числе и на пассажирском транспорте.

Так, на конечной остановке маршрутного такси № 184 полицейские задержали водителя, который вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии (!) он развозил пассажиров. Что мужчина говорит, и как он себя "оправдывает" — смотрите на видео, которое было опубликовано на официальной странице столичной полиции в Facebook.