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Проведение анализа в лаборатории

Опасность уже рядом: как коварный вирус пришел из Украины в Молдову

AP Photo/Moises Castillo
Происшествия
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В Национальном агентстве продовольственной безопасности рассказали о карантине и мерах по предотвращению распространения вируса АЧС, завезенного из Украины

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) вновь "терроризирует" Молдову. Чуть больше, чем за год в республике зарегистрированы уже несколько вспышек. Очередная зафиксирована несколько дней назад в приграничном с Украиной селом Паланка.

Сообщение о подозрении на вирус появилось 27 октября, а уже 31 октября национальная лаборатория подтвердила его наличие.

Какие меры приняты?

Как сообщил в пятницу глава Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Георге Габерь, с момента появления вспышки сразу приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить ее распространение.

"Премьер подписал распоряжение для всех госучреждений, чтобы они приняли меры. Таможенная и Налоговые службы, Пограничная полиция, Генинспекторат полиции, министерство минэкономики, — все вовлечены в осуществление мер для того, чтобы не допустить распространения заболевания в другие регионы страны", — пояснил Габерь. 

Научная медицинская лаборатория
© Sputnik/ Andrey Starostin
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Он также добавил, что НАПБ постановило — следует принять меры не только в селе Паланка, но и на всем участке границы Молдовы с Украиной, откуда пришло это заболевание.

"К сожалению, нужно констатировать, что и этот случай – последствие несоблюдения ограничений о ввозе в страну продуктов, которые могут быть переносчиками вируса африканской чумы свиней. В данном случае речь идет о ручной клади. Это будет нам стоить дорого. Население, к сожалению, пока не осознало всех рисков таких действий", — добавил Габерь.

Он пояснил, что зараженные животные уже уничтожены, проведены меры по дезинфекции.

Карантин в Паланке и не только

После подтверждения наличия вируса АЧС, в селе Паланка установлены ограничительные меры. В настоящее время там перекрыты дороги, и есть один путь въезда и выезда из этого населенного пункта.

"Мы разделили населенный пункт на две зоны. Первая – зона, где установлены ограничения, а вторая – санитарно-ветеринарная. В первой зоне, которая составляет около 3 километров, проводятся специальные меры, во второй – только мониторинг за животными", — пояснил вице-директор НАПБ Всеволод Стамати. 

Прививание от вируса бешенства
© Fotolia/ Tobias Arhelger
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Зона санитарно-ветеринарного контроля, по его словам, распространяется и на 2/3 территории села Тудора.

"Так предусматривают нормы, но это не означает, что эта зона также объявлена неблагоприятной. Полностью на карантине – Паланка", — пояснил специалист.

Он добавил, что до конца дня в Паланке будут оборудованы санитарные фильтры со специальными проходами. Там будет дежурить полиция. 

"У нас есть соглашение с Таможенной службой и Погранполицией. Каждый, кто въезжает в страну через эту зону, подвергается контролю и должен предъявить свой багаж. Если обнаруживают мясную продукцию, то ее изымают, а затем уничтожают", — сказал Стамати.

Он уточнил, что с начала 2017 года уже изъяты около 3850 килограммов мясной продукции, ввозимой из Украины.

Село Паланка объявлено неблагоприятной зоной из-за обнаружения АЧС — на 60 дней запрещено движение мясной продукции.

Скрытая угроза

Как пояснил Стамати, в 14 странах, где сейчас зарегистрировано это заболевание, есть высокие риски, так как во всех странах вирус уже проник в дикую природу.

"У нас есть около 400 кабанов, которые обитают в приграничной с Украиной зоне. Это огромный риск. Мы должны определить, как быть с охотой на этом участке", — подчеркнул Стамати. 

В вирусологической лаборатории
© Sputnik/ Сергей Венявский
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Руководство Нацагентства продовольственной безопасности обратило внимание на тот факт, что у вируса АЧС сезонный характер.

"Когда начинают варьировать температуры, создаются благоприятные условия для его распространения. Нам нужно проводить совместные меры с Украиной. Весной они были очень восприимчивы и даже закрыли рядом с нашей границей несколько рынков, где продается мясная продукция", — сказал Георге Габерь.

Кроме уже подтвержденного случая, есть еще одно подозрение, пришедшее накануне. Еще несколько свиней в Паланке могут быть заражены вирусом АЧС.

В прошлом году в этот период в Молдове случаи появления вируса отмечены в Сороках, Единцах и Дондюшанах.

Запрет ввоза мяса из Украины

Из-за множественных вспышек у свиней африканской чумы Молдова запретила ввоз мяса из Украины, чтобы не допустить распространения вируса. Ограничения действуют с октября 2016 года. С тех пор таможенники предотвратили несколько тысяч попыток ввоза в Молдову мяса из Украины. Общий вес изъятой продукции составляет порядка 10 тонн. 

Прилавок в магазине
© Sputnik/ Валерий Мельников
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Сама Молдова также пока не может экспортировать такую продукцию после того, как были зарегистрированы вспышки АЧС в некоторых районах страны. Согласно международным договорам, в течение 12 месяцев страна должна продемонстрировать, что у нее не было зарегистрировано ни единого случая заболевания, тогда можно возобновить экспорт.

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) — заразная вирусная болезнь свиней. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке, относится к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет. Вирус АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

"Мы будем работать с фермерами, чтобы соблюдались все санитарные нормы", — сказал Габерь.

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Теги:
вирус АЧС, карантин, меры, вспышка, Национальное агентство продовольственной безопасности, Всеволод Стамати, Георге Габерь, Молдова
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