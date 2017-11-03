Пьяный таксист "наехал" на полицию в Кишиневе, требуя найти автомобиль, который на самом деле не угнали

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. У 33-летнего таксиста, жителя Дубоссарского района, угнали автомобиль в Кишиневе — по крайней мере, так утверждал сам водитель.

Машина модели Datsun была припаркована, по словам мужчины, на улице Марии Драган.

К слову сказать, таксист, когда обратился по этому вопросу в полицию, был в состоянии изрядного подпития, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.

Стражи правопорядка стали разбираться в случившемся и выяснили, что жертва угона вместе со своим товарищем в тот день хорошо выпили в Оргеевском районе. Пьяными они отправились в Кишиневе — таксист за рулем своей машины, его друг — на пассажирском сидении.

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Но патрульные в Кишиневе, остановив транспортное средство и увидев, что водитель неплохо "отдохнул", конфисковали машину, чтобы никто на ней не разбился. Однако таксист через некоторое время в упор не помнил, куда подевалось его авто.

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Так или иначе, он теперь рискует заплатить 13 тысяч леев штрафа, поработать в пользу государства до 240 часов или же сесть в тюрьму на срок до двух лет с лишением (или без него) права водить автомобиль на срок до двух лет.