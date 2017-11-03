Шокирующие подробности: в Молдове асфальтоукладчик раздавил ребенка

Кошмарный случай произошел не далеко от Кишинева в Криулянском районе: асфальтоукладчик переехал 11-летнего мальчика

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. История, от которой бросает в дрожь: в селе Дрэсличень Криулянского района 11-летний мальчик в пятницу погиб под асфальтоукладчиком. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Диана Максим.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Страшная смерть молдаванина в Калужской области

По ее словам, трагедия произошла в первой половине дня. "По непонятным причинам мальчик вместе со своими двумя друзьями пробрались на стройку, где велись дорожные работы. Водитель асфальтоукладчика давал назад, и из-за того, что угол обзора был плохой, он не увидел ребенка. Только, когда мужчина почувствовал, что наехал на препятствие, он остановил машину и, обойдя ее, увидел мертвого мальчика", — сказала собеседница.

Она отметила, что на место происшествия прибыли бригада "скорой помощи", полиция и прокуроры.

"Врачи констатировали смерть ребенка. На имя 68-летнего мужчины, который находился за рулем асфальтоукладчика, возбуждено уголовное дело по ст. 149 "Лишение жизни по неосторожности". Полиции и прокурорам предстоит расследовать, как ребенок оказался на стройке", — отметила Максим.

Как добавила представитель полиции, приятели погибшего мальчика рассказали, что они решили поиграть на стадионе, закрытом на ремонт. По ее словам, с детьми, которые стали свидетелями чудовищного происшествия, должен поработать психолог.

"В марте этого года мальчику, который погиб, исполнилось 11 лет. Ребенок был не из социально-уязвимой семьи и не состоял на учете полиции", — заключила собеседница.