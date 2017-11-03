Жестокое убийство в Кишиневе: 14-летняя девочка задушила свою подругу

Кошмарная история - по подозрению в убийстве подруги-одногодки в Кишиневе задержана 14-летняя девочка: что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Кишиневе задержана 14-летняя девочка по подозрению в убийстве своей подруги из-за денег.

Как сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции, вечером 14 сентября в одном из рышкановских парков было обнаружено тело, принадлежавшее 14-летней жительнице Кишинева.

Криминалисты установили, что девочка скончалась от сильных ударов и асфиксии.

Под подозрение в причастности к этому происшествию попала несовершеннолетняя уроженка Страшенского района. Следствие полагает, что именно она нанесла побои своей жертве и задушила ее. Причиной расправы, как отметили в полиции, стал денежный долг.

Подозреваемая задержана на 30 суток. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.