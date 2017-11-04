В Бельцах врачи отправили больную девушку умирать домой

В Минздраве рассказали журналистам подробности шокирующего случая – пациентку с лопнувшим животом отправили домой, где позже она скончалась

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Минздрав Молдовы расследует случай смерти 20-летней девушки из Дрокии. Ее отправили пешком домой, несмотря на прорыв нароста с патологическим скоплением жидкости в брюшной полости.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Выжить сегодня в Молдове – норма или большая удача?

Об этом заявила журналистам глава пресс-службы Минздрава Кристина Стратулат.

"Расследование начато по распоряжению министра здравоохранения Стеллы Григораш. Обстоятельства уже устанавливаются. Мы надеемся, что все выяснится как можно скорее", — цитирует Стратулат KP.MD.

Ранее СМИ сообщали, что 20-летняя уроженка Дрокии в четверг была доставлена службой "Aviasan" в Кишинев. Накануне она обращалась за помощью в Бельцкую муниципальную клиническую больницу. Девушка более десяти лет находилась на диализе, врачи отправили пациентку пешком домой после обращения в несколько больниц с лопнувшим из-за асцита животом.