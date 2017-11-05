В селе Кэрбуна подростки снимали на видео издевательства над девушкой

Шокирующий случай в селе Кэрбуна, Яловенского района: 17-летнюю девушку раздели, избили и, возможно, изнасиловали, требуя признаться в краже

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Шокирующий случай произошел в детском саду села Кэрбуна, Яловенского района. Группа молодых людей напала на 17-летнюю девушку, издевательства подростки снимали на мобильный телефон.

Видеозапись была опубликована в Youtube подругой жертвы. На видео видно, как агрессоры били девушку, затем раздели ее и, возможно, изнасиловали.

Нападавшие требовали от нее вернуть ювелирные украшения. Несмотря на то, что девушка категорически отвергала факт кражи, они продолжили издевательства.

Пострадавшая находится в состоянии шока. Пятеро нападавших задержаны. По данному факту открыто уголовное дело.