Среди извергов, издевавшихся над подростком, была девушка

Генеральный инспекторат полиции опубликовал видео задержания подозреваемых в физическом и сексуальном насилии над 16-летней девушкой

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции, в распространенном сообщении для прессы, внес уточнение, что девушке, подвергшейся насилию, было всего 16, а не 17 лет, как ранее писала пресса.

Шокирующий случай произошел в ночь с 24 на 25 октября. Полиция о происшествии была проинформирована лишь 4 ноября гражданином, опубликовавшим видеоролик. На видео видно, как агрессоры били девушку, затем раздели ее и, возможно, изнасиловали.

В результате расследования, инициированного Инспекторатом полиции района Яловены совместно с Национальной следственной инспекцией, были задержаны пять человек, подозреваемых в совершении преступления. Среди них — четверо мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые проживают в Яловенах, Кантемире и Калараше. Среди задержанных оказалась и 18-летняя девушка из Окницы.

Ранее сообщалось, что шокирующий случай произошел в детском саду села Кэрбуна, Яловенского района. Нападавшие требовали от девочки вернуть ювелирные украшения. Несмотря на то, что девушка категорически отвергала факт кражи, они продолжили издевательства.Пострадавшая находится в состоянии шока.

Полиция также попросила специализированной помощи у Международного центра "Ла Страда", чтобы предоставить жертве необходимую психологическую и юридическую помощь.