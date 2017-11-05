В Кишиневе умерла Валерия Бобочел, мать больного миодистрофией Дюшенна

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. В Кишиневе умерла Валерия Бобочел, долгие годы боровшаяся за жизнь своего сына Алекса, страдающего редчайшим и опаснейшим заболеванием — мышечной дистрофией Дюшенна.

Валерия скончалась в субботу на 48-м году жизни.

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Многим в Молдове, своим друзьям, коллегам, журналистам, она запомнилась своей неиссякающей энергией, которую без остатка отдавала на поиск средств для лечения своего сына. Когда на Алексе ставили крест врачи, молчали власти предержащие, а представители общественности просто разводили руками, так как миопатия Дюшенна, как считается официально, не лечится, — Валерия в очередной раз находила способ, чтобы продлить своему ребенку жизнь.

Он вдохновляла его на новые успехи в борьбе с болезнью, вдыхала в него уверенность в себе, целеустремленность, умение быть терпеливым. Неоднократно Валерия выступала и на мероприятиях Sputnik Молдова, давала интервью журналистам агентства, которые старались пристально следить за судьбой этой семьи.

Последние несколько лет Валерия и Алекс подолгу проводили летнее время на море, где и вода, и воздух благоприятно сказывались на здоровье Алекса. Хрупкая, но стойкая женщина непонятно из каких сил и средств организовывала переезды для себя и сына, который с малых лет не встает с инвалидной коляски.

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И вот теперь Валерии нет с нами. Неизвестно, что теперь будет с Алексом, которого она воспитывала и пыталась поднять одна, с посильной помощью друзей. Валерия мечтала отправить сына на лечение в одну из клиник США, где есть экспериментальные препараты для больных миодистрофией Дюшенна. Сбудется ли это ее желание теперь, — неизвестно.

На сегодняшний день друзья Валерии решают вопросы, связанные с тем, чтобы проводить ее в последний путь, а также — с дальнейшей судьбой Алекса. Тех, кто хочет помочь в этой непростой ситуации, просят связаться с Натальей Кордуняну или Натальей Рогаткиной.