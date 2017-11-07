Банда молодчиков жестоко избила мужчину в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В центре Кишинева группа молодых людей избила мужчину 49 лет, в результате чего потерпевшему пришлось обратиться к врачам.

О произошедшем корреспондентам Sputnik стало известно во вторник со слов родственников пострадавшего мужчины, который живет в Кишиневе и является гражданином Белоруссии.

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Инцидент произошел в воскресенье около пяти часов вечера на улице Василе Александри, дом № 34, в бильярдном клубе "Авангард". Шестеро клиентов клуба в возрасте примерно от 22 до 24 лет отказались платить за арендованный ими бильярдный стол, оскорбили пожилую женщину-маркера (работник, разъясняющий правила игры и бильярд — ред.). За работницу клуба вступился находившийся на место происшествия мужчина. Он призвал хулиганов расплатиться за игру и отстать от женщины.

Но молодчики принялись избивать мужчину, нанеся ему травмы в область живота, шеи и носа. В живот били ногами. Врачи заключили, что, к счастью, сотрясения мозга нет.

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Когда на вызов приехала полиция, чтобы задержать нападавших, те вели себя нагло, продолжая словесно измываться над работницей клуба и избитым ими мужчиной. Агрессоры были задержаны, составлен протокол о правонарушении, ведется следствие.

Sputnik будет следить за развитием событий вокруг этого инцидента.