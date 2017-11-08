Продолжение истории жестокого избиения девушки-подростка

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Суд Яловен постановил арестовать на 30 суток четырех подозреваемых в избиении 16-летней девушки. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

Также открыто уголовное дело по статье 166 "Незаконное лишение свободы" УК РМ.

Шокирующий случай произошел в ночь с 24 на 25 октября в селе Кэрбуна, Яловенского района. Полиция о происшествии была проинформирована лишь 4 ноября гражданином, опубликовавшим видеоролик. На видео видно, как агрессоры били девушку, затем раздели.

В результате расследования задержаны пять человек, подозреваемых в совершении преступления. Среди них — четверо мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые проживают в Яловенах, Кантемире и Калараше. Также в их числе оказалась и 18-летняя девушка из Окницы.

По информации полиции, нападавшие требовали у жертвы вернуть ювелирные украшения. Несмотря на то, что девушка категорически отвергала факт кражи, они продолжили издевательства.