Опубликовано видео самой крупной в Молдове спецоперации

Правоохранительные структуры Молдовы опубликовали оперативные кадры спецоперации, в рамках которой проведены 170 обысков

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Самая крупная в истории Молдовы операция по борьбе с наркотиками проходит в среду в стране.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Беспрецедентная операция: в Молдове проводится 170 обысков

Всего организованы свыше 170 обысков. Правоохранительные органы страны опубликовано первое видео спецоперации.

На кадрах видно, как работают оперативники.

Кого-то задерживают в доме, в автомобилях, даже в аптеке.

В одно из жилищ пришлось проникать, разбив окно.

Показан даже один из тайников на улице, где прятали наркотики.

Один из задержанных признается, что приобрел экстази в Нидерландах и привез их в страну еще в августе. Стоимость наркотиков, по его словам, составляла 2,2 тысячи евро.

В среду прокуроры различных районов, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и правоохранители столицы проводят 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками.

К настоящему моменту завершены более 70 обысков в нескольких районах страны. В результате задержаны 19 человек и изъяты свыше 20 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма синтетических наркотиков, 7 килограммов марихуаны, 5 килограммов растений мака, 2 килограмма этноботанических наркотиков, 650 таблеток экстази, героин и конопля.

В ходе обысков также найдены три хранившихся незаконно пистолета, 200 боевых патронов и более полумиллиона леев.

Согласно оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков достигает 8,5 миллиона леев.