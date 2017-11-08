Как работают карманники в маршрутках Кишинева: откровения жертвы

Опасные маршрутки Кишинева - поездка в столичном общественном транспорте может оставить без кошелька: как не стать жертвой карманника?

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах и в городском транспорте инспектората полиции Кишинева задержали по горячим следам карманника, который вытащил кошелек из сумки женщины. Инцидент произошел в маршрутке №116.

Как рассказала пострадавшая жительница Кишинева, она возвращалась домой с работы и села в переполненной маршрутное такси.

"На первой же остановке, когда вышли люди, я заметила, что у меня открыта сумка и нет кошелька. Сказала, что у меня украли деньги, и спросила водителя, если он знает, кто этим занимается, то пусть вернут хотя бы документы. Потом, когда я подошла к дому, мне позвонили из полиции и сказали, что обнаружили мои деньги. Я приехала в полицию и написала заявление", — рассказала женщина.

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Мужчину в возрасте 38 лет доставили в отделение полиции на допрос. Он признал свою вину. В ходе личного досмотра при нем обнаружили портмоне, который он украл у женщины. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данному факту открыто уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф до 17 тысяч леев и неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или тюремный срок до двух лет.

Советы полиции, как не стать жертвой карманника: