Залез в канализацию в Кишиневе и обнаружил 10 тысяч леев - правда, оказались они небесхозными, и за кражу пришлось ответить

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Житель Яловен был задержан полицией в Кишиневе по подозрению в краже металлических сетей, которыми оборудована канализация.

Стоимость украденных предметов — более 10 тысяч леев, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.

Кража произошла в столице в конце сентября. Пропажу металлических предметов обнаружили коммунальщики, спустившиеся в канализацию.

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Задержанный, по данным полиции, вытащил краденое из канализации ночью, а затем сдал в пункт прием металлолома.

Теперь полицейские выясняют, был ли причастен мужчина к другим аналогичным преступлениям. А за эту кражу ему грозит до четырех лет тюрьмы, до 240 часов принудительного труда или до 27 тысяч леев штрафа.