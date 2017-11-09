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Полиция

Тайники и схемы: новые подробности обысков в Молдове

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Правоохранительные органы представили новые подробности самой масштабной в стране операции по борьбе с наркоторговлей

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Сотня подозреваемых, почти две сотни обысков и порядка сотни тайников – все это итоги самой крупной операции правоохранительных органов Молдовы в рамках борьбы с наркотиками.

В среду прокуроры различных районов, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и правоохранители столицы провели в общей сложности 183 обыска. В поле зрения правоохранителей попала работа четырех преступных формирований, которые были связаны между собой.

"Вчера в 27 районах Молдовы прошли 183 обыска. Под подозрение попали 95 человек, из них задержаны 25 человек (возраст от 19 до 47 лет). Почти половина подозреваемых ранее привлекалась к ответственности за различные преступления. Стоимость изъятых наркотиков достигает 15 миллионов леев", — заявил в четверг на пресс-конференции начальник управления по борьбе с наркотиками Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Ион Цуркану. 

Среди изъятого – 4 килограмма синтетических наркотиков, 11 килограммов марихуаны, 6 килограммов растений мака, 650 таблеток экстази, а также героин и другие психотропные препараты.

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CC BY-SA 2.0 / HoustondwiPhotos mp
Задержан гражданин Молдовы, поставлявший наркотики из Африки в СНГ

Как пояснил полицейский, первая группировка везла наркотики из стран Европы, в частности из Голландии. Их распространяли в ночных клубах. Одну таблетку экстази, как уточнил Цуркану, продавали за 450 леев.

Вторая группировка, по его словам, продавала синтетические наркотики, в частности, героин. Группировка базировалась в Ватре. Задержаны пять входивших в нее человек, в том числе лидер.

"Третья группировка занималась продажей экстази и марихуаны. Они также работали в ночных клубах. Задержаны шесть человек, двое из них – члены религиозного культа", — пояснил Цуркану.

Четвертое формирование распространяло наркотики через интернет. Объявления размещались в социальных сетях и мессенджерах.

Как пояснил начальник кишиневской полиции Корнелиу Гроза, администратор этой группировки находится за пределами Молдовы. Личность его правоохранители не называют.

По словам Грозы, в рамках проведенной накануне операции "нашли 97 тайников, где уже были наркотики". 

С начала 2017 года, как уточнил глава столичной полиции, в Кишиневе раскрыта деятельность почти сотни группировок, которые занимались выращиванием и распространением наркотических веществ.

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Теги:
группировки, наркотики, полиция, Ион Цуркану, Корнелиу Гроза, Молдова
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